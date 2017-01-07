В Киеве состоялось Рождественское шествие со звездами (фотогалерея)

Ранее сообщалось, что организаторами мероприятия выступили Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" и международный социально-этнокультурный проект Folk Ukrаine.

Шествие прошло по маршруту: Софийская площадь - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь.

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В мероприятии приглашали участвовать фольклорные коллективы, колядницкие группы, хоры и всех желающих.

После завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных ансамблей «Божичи», «Володар», «Роксолания», «Многая лета», ансамбля старинной музыки «Хорея казацкая», детских ансамблей «Орели» и «Райгородок», аутентичных коллективов.

Также анонсирован вертеп в исполнении театра «Мост», театрализованное действо с представлением «Райское дело» в исполнении актеров Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Как известно, сегодня православный мир празднует Рождество.