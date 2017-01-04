В центре Киева 7 января состоится рождественское шествие: ожидаются колядки и вертеп

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" и международный социально-этнокультурный проект Folk Ukrаine.

Шествие пройдет по маршруту: Софийская площадь (сбор участников в 12.00) - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь.

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В мероприятии приглашают участвовать фольклорные коллективы, колядницкие группы, хоры и всех желающих.

После завершения шествия на Софийской площади с 13:30 до 17:30 состоится совместное колядование и рождественский концерт с участием фольклорных ансамблей «Божичи», «Володар», «Роксолания», «Многая лета», ансамбля старинной музыки «Хорея казацкая», детских ансамблей «Орели» и «Райгородок», аутентичных коллективов.

Также анонсирован вертеп в исполнении театра «Мост», театрализованное действо с представлением «Райское дело» в исполнении актеров Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Как известно, полная программа новогодних и рождественских городских мероприятий, утвержденная распоряжением Киевской городской госадминистрации от 9 декабря 2016 г., включает 285 праздничных событий.

Празднования продлятся до 19 января 2017 года.