Телеканал "1+1" получит лицензию на эфирное вещание не позднее 6 января – Нацсовет

Пресс-служба Нацсовета, ссылаясь на ст. 33 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», заявила, что бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия должен быть вручен телеканалу «1+1» не раньше, чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора, то есть не раньше 29 декабря.

В пресс-службе регулятора подтвердили информацию об уплате телеканалом лицензионного сбора, подтверждением чего является выписка Государственной казначейской службы Украины, полученная 26 декабря 2016 года.

«Резюмируя - «Студия «1+1» должна получить бланк лицензии не позднее 6 января 2017 года», - сказано в сообщении.

Кроме того, Нацсовет обратился к каналу с просьбой подтвердить информацию о том, что экс-акционер «ПриватБанка» бизнесмен Игорь Коломойский остался конечным бенефициарным владельцем телеканала.

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Пресс-служба также напомнила, что решение Нацсовета о переоформлении и продлении лицензии для канала «1+1» на аналоговое вещание на 7 лет было единодушно принято еще две недели назад, 15 декабря 2016 года.

Комментируя сообщение регулятора, генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко отметил, что сегодня, 29 декабря, телеканал впервые услышал определенные подтверждения Нацсовета, премьер-министра Украины и президента о том, что документы на продление лицензии будут выданы.

«Нам непонятно, почему Нацсовет заявил о дате – не позднее 6 января 2017 года, если этот документ может быть выдан и сегодня, и завтра. Выдача бланка – чисто технический вопрос, и зачем оттягивать его на неделю на фоне разговоров о попытках рейдерского захвата канала», – отметил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря журналисты телеканала «1+1»

призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на эфирное вещание.

Телеканал ссылался на информацию из разных источников о попытке отменить решение о переоформлении и продлении лицензии регулятора, принятое 15 декабря текущего года.

На телеканале сообщили, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решения Нацсоветом и передачу контроля над каналом в другие руки.

Справка УНИАН. «1+1» - общенациональный украинский частный телеканал, основан 3 сентября 1995 года. Покрытие вещания - 95% территории Украины. Конечным бенефициарным собственником является экс-акционер «ПриватБанка» бизнесмен Игорь Коломойский. В августе 2008 года генеральным директором группы компаний «1+1» стал Александр Ткаченко, который поныне руководит каналом и медиахолдингом «1+1 Медиа».

«1+1 Медиа» – один из крупнейших медиахолдингов в Украине. Группа объединяет 5 телеканалов – «1+1», «2+2», ТЕТ, «1+1 International» и ряд других медиаактивов.