В Нацсовете не видят оснований для прекращения вещания 1+1
10:38, 29 декабря 2016Общество
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Оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.
Герасимьюк уверена, что канал 1+1 продолжит работу / 1plus1.ua
Об этом заявила первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, передает РБК-Украина.
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"Я убеждена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря. Не вижу оснований для ничего другого и буду отстаивать эту позицию", - подчеркнула Герасимьюк.
Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала 1+1 опубликовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикеру Рады. В нем, в частности, говорилось о попытке лишить телеканал лицензии.
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