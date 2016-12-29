В Нацсовете не видят оснований для прекращения вещания 1+1

Об этом заявила первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, передает РБК-Украина.

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"Я убеждена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря. Не вижу оснований для ничего другого и буду отстаивать эту позицию", - подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала 1+1 опубликовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикеру Рады. В нем, в частности, говорилось о попытке лишить телеканал лицензии.