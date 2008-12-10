В Закарпатской области сегодня после ремонта возобновляется работа пункта пропуска «Убля - Малый Березный» на украинско-словацкой границе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Сергей БРОВКО.

Как сообщала перед началом ремонтных работ спикер генеральной дирекции Словацкой таможенной службы Мартина КЕРЕКОВА, подразделения пункта пропуска «Убля - Малый Березный» функционируют с декабря 1994 года. После вступления Словакии в Европейский Союз и вход в Шенгенскую зону этот пункт не удовлетворял потребности пропуска через границу. В связи с этим и была запланирована полная реконструкция административного сооружения вместе со всеми инженерными сетями, а также помещений служб таможенного и паспортного контроля.

В соответствии с требованиями Шенгена, в пункте перехода расширены автомобильные пограничные полосы, сформирована современная сеть освещения и соответствующая система безопасности, построены новые объекты сервиса. Общий объем капиталовложений составляет 1,6 млн. евро.

Реконструкция перехода «Убля - Малый Березный» началась 10 сентября. На время ремонта было прекращено движение транспортных средств и пассажиров в обоих направлениях. Словацкая таможня направляла потоки к пункту пропуска «Ужгород - Вышне Немецкое», расположенного вблизости Ужгорода, в 43 км. от поселка Малый Березный.

Пункт пропуска начинает свое функционирование после торжественного открытия в 11.00 в обычном режиме», - отметил С.БРОВКО.