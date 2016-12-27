В Одесском заливе почти на 20-метровой глубине установили новогоднюю елку

Как сообщил УНИАН один из участников акции Николай Андрианов, полутораметровую сосну в выходные установили в центре Одесского залива (более 5 км от берега), рядом с румынским судном Sulina, затонувшем здесь в 1942 году в результате атаки советской подводной лодки.

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Сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами. Нарядившись в новогодних сказочных персонажей, в том числе, в зайца, Деда Мороза и Снегурочку, дайверы под водой, возле елки, «водили хоровод и встретили Рождество».

В подводном празднике изъявили желание принять участие около 20 человек. Поэтому было совершено два погружения – в субботу и воскресенье.

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«В то, время как нормальные люди праздновали Рождество или Хануку, несколько сумасшедших решили провести подводную новогоднюю вечеринку. Команда подобралась отличная, и с погодой нам очень повезло, было плюс шесть», - отметил Андрианов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе 19 декабря на Думской площади зажгли праздничные огни на главной новогодней елке города.

Высота елки с верхушкой составляет 20 метров, ширина – 9 метров. Собрали новогоднее дерево из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья. Елка увенчана рождественской звездой, украшена белыми снежинками и светодиодными игрушками.