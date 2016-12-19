В Одессе зажгли огни на главной новогодней елке города (фото)

В Одессе сегодня, 19 декабря, на Думской площади зажгли праздничные огни на главной новогодней елке города.

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Как передает корреспондент УНИАН, елка открыта на Думской площади, возле здания мэрии.

В праздничной церемонии приняли участие более 300 детей, Святой Николай, по «велению» которого зажглись огни.

На площади состоялось костюмированное представление, конкурсы.

Все дети, пришедшие на праздник, получили подарки.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, высота елки с верхушкой составляет 20 метров, ширина – 9 метров. Собрали новогоднее дерево из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья. Елка увенчана рождественской звездой, украшена белыми снежинками и светодиодными игрушками.

Главное украшение елки состоит из гирлянд и дюролайта (прозрачный шнур со светодиодами), общая длина которых составляет около 4-х километров. 100 тыс. светодиодов светятся зеленым, синим и золотистым огнями.

Также на Думской площади установлен «Сказочный городок» - различные фигуры, в основном, животных из светящихся фонариков.