На админгранице с оккупированным Крымом активизировалась российская авиация - ГПСУ
Украинские пограничники зафиксировали вчера активизацию российской авиации вблизи административной границы с временно оккупированной территорией Крыма.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«В частности, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет 5 вертолетов оккупантов. Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения», - говорится в сообщении.
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Во всех случаях пограничники проинформировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.
Кроме того, по данным Госпогранслужбы, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировалось движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов.