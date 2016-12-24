На админгранице с оккупированным Крымом активизировалась российская авиация - ГПСУ

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«В частности, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет 5 вертолетов оккупантов. Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения», - говорится в сообщении.

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Во всех случаях пограничники проинформировали взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировалось движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями оккупантов.