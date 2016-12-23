Только каждый четвертый украинец считает успешной реформу полиции - опрос

Соответствующие данные опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг" сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Согласно результатам социологического исследования, реформу полиции успешной считают 28% респондентов, неуспешной - 65%. При этом социологи отметили, что количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось с начала года в полтора раза.

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Также большинство опрошенныхсчитает неэффективной децентрализацию власти: успешной ее назвали 22% респондентов, не увидели позитива в этом направлении 62%. В то же время с начала года количество тех, кто положительно оценил эту реформу, также возросло в более чем полтора раза.

Опрос проводился в период 8-18 декабря 2016 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.