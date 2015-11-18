Почти четверть украинцев считают, что децентрализация может привести к появлению местных "князьков" - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” с 9 по 19 октября, были обнародованы во время круглого стола “Результаты местных выборов: перспективы децентрализации”. По словам аналитика Фонда Марии Золкиной, 22% опрошенных вообще не знают о процессе децентрализации в Украине, 15% - хорошо осведомлены, а 63% - кое-что знают об этом процессе.

Эксперт отметила, что почти половина опрошенных (49%) выступают за расширение полномочий органов местной власти, но в то же время около трети не определились относительно такой перспективы. Согласно результатам опроса, 20% выступают против расширения полномочий органов местной власти.

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Отвечая на вопрос, что даст децентрализация власти, 24% отметили, что на местах могут появиться “князьки”, которые никем не будут контролироваться, в частности, больше всего таких опасений высказали респонденты в центре (36%) и на освобожденных территориях Донбасса (30%).

В то же время 28% ожидают, что вследствие децентрализации появятся новые возможности для контроля местной власти общиной, 23% ожидают улучшения качества услуг для граждан, 17% считают, что децентрализация может привести к опустошению населенных пунктов, в которых небольшие поступления.

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Насколько децентрализация даст возможность контролировать местную власть, мнения респондентов регионально различаются – на западе Украины, 34% опрошенных считают, что такая возможность возникнет, а на Донбассе так считают лишь 8%, в центре - 18%, на юге - 14%, на востоке - 22%.

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Погрешность опроса не превышает 2,3%.