Прокуратура недовольна излишне мягким решением суда

В Житомирской области прокуратура признала мягким решение районного суда, который вынес наказание четырем хулиганам, побившим милиционеров. Все они были осуждены до 5-ти лет лишения свободы, однако троих освободили с испытательным сроком, а четвертого - по амнистии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Представитель прокуратуры апеллировал к областному апелляционному суду, считая, что осужденные должны отбыть назначенное наказание за решеткой. Однако апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений, учитывая то, что все четверо на протяжении двух лет осуществления судебной процедуры вели себя без замечаний.

Напомним, что летом 2006 года четверо злоумышленников совершили резонансную драку в житомирском гидропарке. Драться с продавцом и покупателями начал нетрезвый 22-летний житомирянин в ответ на замечание продавца киоска хот-догов. К ней приобщились его друзья, которые тоже были в состоянии алкогольного опьянения. Когда один из пострадавших в споре упал окровавленным, злоумышленники пытались бежать на машине, однако были задержаны милицией. Тогда же хулиганы применили силу против стражей порядка, а затем вскочили в автомобиль. При этом одна из машин поехала прямо на милиционера, который пытался помешать побегу злоумышленников. Почувствовав угрозу жизни, милиционер вытянул оружие и сделал прицельный выстрел в колесо.

Этот случай приобрел широкий резонанс в Житомирской области, злоумышленники были задержаны, против них возбуждено уголовное дело, которое затем передали в суд.