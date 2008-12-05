Цена на российскую нефть упала ниже $40 за баррель

Цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 40 долларов за баррель, сообщает сайт газеты "Ведомости". К 13:00 по московскому времени стоимость российской нефти опустилась до 39,65 доллара за баррель. На рынке FORTS на бирже РТС стоимость Urals к 14:51 по московскому времени составила 41,16 доллара за баррель, при этом минимальное значение в ходе торговой сессии составило 40,07 доллара.

5 декабря президент России Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому будет изменен порядок расчета ставок таможенных пошлин на экспорт сырой нефти. Документ предусматривает сокращение до одного месяца периода мониторинга цен на нефть, который производится для определения вывозных таможенных пошлин. По данным на 1 декабря 2008 года ставка экспортной пошлины на российскую нефть составляла 192,1 доллара за тонну.

3 декабря 2008 года Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса России сообщило, что в ноябре 2008 года экспорт российской нефти сократился на 17,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Причиной этого стал глобальный финансовый кризис, низкие цены на нефть и высокая экспортная пошлина, которые сделали экспорт убыточным для нефтяных компаний.

Мировые цены на нефть с начала 2008 года практически непрерывно росли и достигли рекордной отметки в 147 долларов за баррель к середине июля. После этого нефть непрерывно дешевела и к началу декабря опустилась до 50 долларов за баррель. 5 декабря на бирже NYMEX стоимость нефти составила 42,01 доллара за баррель.

Лента.ру