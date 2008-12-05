Спецкомиссия проверит заявления о махинациях в облгосадминистрации

Председатель Запорожской облгосадминистрации Александр СТАРУХ подписал распоряжение о создании спецкомиссии для проверки данных СМИ о совершении заместителем председателя ОГА Романом ДРИГИНИЧЕМ и заместителем начальника управления ОГА по делам семьи, молодежи и спорта Игорем МИЩАНОМ махинаций со средствами, выделенными для многодетных семей в рамках президентской программы "Согрей любовью ребенка".

Как сообщили УНИАН в аппарате Запорожской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение было подписано сегодня.

"В соответствии с распоряжением, заместитель председателя Запорожской ОГА Александр СИН должен создать спецкомиссию в составе сотрудников Запорожской ОГА и внеструктурных подразделений (т.е. силовых ведомств и контролирующих органов по согласованию с их руководителями) и провести проверку достоверности информации в срок до 23 декабря 2008 г.", говорится в сообщении.

23 декабря А.СИН должен отчитаться о результатах проверки непосредственно перед А.СТАРУХОМ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Запорожье представители ряда общественных организаций провели пресс-конференцию, в ходе которой обвинили Р.ДРИГИНИЧА и И.МИЩАНА в махинациях со средствами, выделенными для многодетных семей в рамках программы "Согрей любовью ребенка".

В частности, чиновникам инкриминировалось приобретение весной 2008 г. для многодетной семьи из 12 человек в качестве жилья дома в Ореховском районе области без удобств общей площадью 19 кв. м за 56 тыс. долларов - сумму, по словам участников пресс-конференции, в 5 раз большую стоимости 2-этажных коттеджей площадью около 100 кв. м, которые весной 2008 г. в Ореховском районе области можно было купить за сумму в пределах 50 тыс. грн.

Участники пресс-конференции заявили, что автотранспорт, на который выделялись средства, был передан многодетным семьям не в собственность, а по доверенности. Они перечислили ряд других нарушений, заявив, что "деньги, выделенные на покупку жилья и автотранспорта для многодетных семей, ушли не по назначению".

Р.ДРИГИНИЧ комментировать изложенное в ходе пресс-конференции отказался.

И.МИЩАН назвал эти обвинения попыткой сведения счетов лично с ним.