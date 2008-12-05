Торги на биржах США закрылись резким снижением индексов

Торги на американских биржах в четверг, 4 декабря, закрылись резким снижением основных индексов, сообщает AFP.

Так Dow Jones Industrial снизился на 2,58 процента (221,9 пункта) до уровня в 8369,79. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 3,14 процента (46,82 пункта) до отметки в 1445,56. Индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 опустился на 2,98 процента (25,96 пункта) и составил, по итогам торговой сессии, 844,78 пункта.

По мнению аналитиков, негативное впечатление на инвесторов произвели данные о планирующихся массовых сокращениях работников в ряде отраслей американской экономики. Так в четверг телекоммуникационная компания AT&T объявила, что сократит 12 тысяч сотрудников для оптимизации расходов в условиях кризиса.

Мировые цены на нефть в четверг также снизились. В Лондоне баррель нефти марки Brent стоил 42,28 доллара - на 3,16 доллара меньше, чем днем ранее. В Нью-Йорке нефть марки WTI подешевела на 3,12 доллара до 43,67 доллара за баррель. Таким образом, цены на нефть вплотную приблизились к четырехлетнему минимуму.

Лента.ру