МИД договорился упростить визовый режим с Македонией

В первом квартале 2009 года планируется подписать украинско-македонское межправительственное соглашение об упрощении визового режима.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на украинско-македонских переговорах по консульским вопросам, которые состоялись в Киеве сегодня.

На переговорах представители министерств иностранных дел, а также других заинтересованных министерств и ведомств Украины и Республики Македония обсудили вопросы дальнейшего упрощения визового режима между обеими странами и обмен опытом в продвижении безвизового диалога с государствами-членами Европейского Союза.

Делегациями Украины и Македонии постатейно был проработан проект двустороннего межправительственного Соглашения об условиях взаимных поездок граждан.

Положениями этого Соглашения предусматривается, в частности, безвизовый въезд в Македонию граждан Украины, которые едут с целью деловых контактов, осуществления обмена в научно-технической, образовательной, культурной и спортивной сферах, журналистской деятельности, посещения родственников или знакомых.

Кроме того, была достигнута договоренность о бесплатном оформлении виз определенным категориям граждан, в частности, несовершеннолетним лицам, пенсионерам, инвалидам и тому подобное.

Согласно с достигнутыми договоренностями, проект этого Соглашения будет окончательно согласован в ближайшее время с тем, чтобы выйти на его подписание уже в первом квартале следующего года.