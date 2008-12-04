В Ялте введен временный мораторий на выделение земли

В Ялте введен временный мораторий на выделение земельных участков.

Как сообщили УНИАН в мэрии Ялты, сегодня депутаты Ялтинского городского совета приняли решение «О мероприятиях по регулированию земельных отношений на территории города Ялта».

«Фактически это – введение временного моратория на выделение земельных участков в собственность либо в аренду гражданам и юрлицам на территории Ялты ниже Южнобережного шоссе (трасса Симферополь-Ялта-Севастополь)», - отметили в мэрии. «За» введение моратория единогласно проголосовали 37 депутатов, присутствовавших на сессии горсовета.

Решение о введении моратория принято до завершения разработки и утверждения на сессии городского совета Правил застройки территории Ялты. «Ориентировочно Правила застройки будут приняты в апреле 2009 года», - сообщили в мэрии.

Ялтинские депутаты также рекомендовали городскому совету Алупки и поселковым советам Южного берега Крыма принять на своих сессиях подобные решения о введении моратория на выделение земельных участков под застройку до разработки и принятия правил застройки территории.