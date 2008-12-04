Цены на нефть и золото снизились

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов в среду выросли на 2-3 процента, сообщает агентство France Presse. Промышленный Dow Jones прибавил 173 пункта (2,05 процента), высокотехнологичный Nasdaq вырос на 42,58 пункта (2,94 процента), а индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 – на 21,91 пункта (2,58 процента).

В ходе торгов, открывшихся падением, были зафиксированы резкие колебания фондовых индексов, что, по мнению аналитиков, отражает настроения инвесторов, часть из которых надеется на скорое восстановление экономики, а часть - уверена в долговременном спаде. Тем не менее, фондовые индексы США за два дня выросли в общей сложности на 5-6 процентов, частично отыграв зафиксированное в понедельник обвальное падение на 8-9 процентов.

По итогам закрытия торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена на баррель нефти марки WTI опустилась на 17 центов по сравнению с предыдущим днем и достигла уровня февраля 2005 года - 46,79 доллара. В Лондоне нефть марки Brent упала до 44,87 за баррель. Таким образом, с июля 2008 года цены на нефть снизились более чем на 70 процентов.

Цены на золото также упали - до 770,5 доллара за унцию на фоне роста курса доллара по отношению к евро. Падение составило 12,8 доллара за унцию (1,6 процента) по сравнению с предыдущим днем торгов.

Лента.ру