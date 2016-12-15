Служба занятости призывает всех школьников обязательно проходить профориентацию

Об этом сообщил и.о. Председателя Государственной службы занятости (ЦА) Валерий Ярошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, всего в январе-ноябре 2016 более 783 тыс. школьников воспользовались услугами службы занятости. Специалистами по профориентации предоставлено 783,5 тыс. консультаций, из них 241,8 тыс. Предусматривают использование профдиагностического инструментария.

«По данным международных организаций около половины молодых людей в Украине работает не по специальности. И эти цифры говорят о том, что определение будущей профессии нужно подходить очень взвешенно и уделять этому достаточное количество внимания. Во всех центрах занятости молодые люди могут пройти целый ряд профдиагностических мероприятий для определения своих сильных сторон и профессиональных способностей. Когда человек будет знать какой тип работы ему подходит по темпераменту и профессиональными качествами, выбрать правильную специальность будет намного легче. Поэтому мы призываем не позднее чем с 9 класса начинать проходить профориентационные тесты ", - подчеркнул Ярошенко.

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Еще один факт, который, по мнению главы ГСЗ, подчеркивает необходимость проведения профориентационной работы - дисбаланс на рынке труда. Популярность профессий и востребованность специалистов, которые были необходимы 10 лет назад, кардинально изменилась. Сейчас работодателям крайне необходимы "рабочие руки".

«Обратившись к специалистам по профориентации в любой центр занятости, вы можете получить консультацию по различным вопросам. От «как правильно выбрать профессию» до «в каком вузе ее можно получить». Консультации предусматривают всесторонний учет способностей личности к тому или иному типу профессий и предоставление конкретніх советов. Компьютерная обработка данных является объективной, а потому более чем на 90% совпадает с реальной картиной. К тому же, система предоставляет список вариантов профессий для выбора», - добавил Ярошенко.

Интересно, что кроме индивидуальных консультаций, начиная со среднего школьного возраста, для детей проводятся групповые мероприятия, которые предусматривают не только профориентационное тестирование. Во время таких встреч ученикам объясняют важность определения профессионального будущего, а также предоставляют оперативную информацию о состоянии рынка труда региона и Украины в целом, проводят экскурсии на предприятия. А для начальных классов профориентация проводится в интерактивной форме.

В Службе уверены, что индивидуальные консультации всегда имеют мотивационный характер. Ведь подавляющее большинство будущих выпускников имеет слабое представление о том, насколько зависит их самореализация в обществе от правильного выбора профессии.

Ранее сообщалось, что украинцы могут бесплатно получить новую специальность.