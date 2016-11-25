Украинцы могут бесплатно получить новую специальность - Гослужба занятости

Об этом заявил исполняющий обязанности Главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

«По последним данным уровень трудоустройства после обучения в ЦПТО – 93%. Это действительно отличный показатель, работу находят. Кстати, в Ровенском ЦПТО уже внедрили дистанционное обучение и вы знаете - спрос очень большой. Уже этой зимой заработает новый сайт Службы занятости, который сможет вывести предоставление многих наши услуг в онлайн. Мы действительно современная и очень прогрессивная структура, которая непрерывно улучшает свои услуги. Так что, если у вас проблемы с работой – все к нам», – утверждает исполняющий обязанности Главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

Если по каким-то причинам подобрать работу по специальности затруднительно, Служба предложит профессиональное обучение. Безработный может стать слушателем одного из Центров профессионально-технического образования Государственной службы занятости и освоить одну из 77 востребованных на рынке труда специальностей: от бармена до программиста. Таких Центров в системе службы занятости сейчас 11. Наиболее крупные – в Одессе, Харькове и Ровно. Срок обучения небольшой – буквально за 6 месяцев можно освоить новую профессию и сразу же получить работу. В Центрах созданы хорошие условия не только для обучения, но и для проживания слушателей. При этом, на протяжении всего процесса обучения за безработными сохраняется пособие по безработице.

После определения ваших способностей специалист центра занятости предложит вам перечень профессий для переобучения. Выбирать надо ту специальность, к которой лежит душа и, конечно же, платят больше. Хорошая рабочая специальность может приносить около 12-18 тысяч гривен в месяц, но в ЦПТО можно обучиться и на IT-шника, - объясняет Валерий Ярошенко.

Так же в ГСЗ объясняют, что современные центры обучения похоже на западный колледж, и каждый из них имеет свою специфику. Так, например, Ровенский ЦПТО привлекает слушателей специальностями, связанными с народными промыслами. Одним из самых интересных направлений является кузнечное искусство. Заборы, камины, детали интерьера – у кузнеца заказы расписаны на несколько месяцев наперед. Среди других популярных профессий народных промыслов – бондарь, мастер художественных изделий из лозы. Ну, а те, кто уверен в своих силах и аналитических способностях, может получить профессию в сфере IT-технологий или, например, бухгалтерии. Работу найти будет немного труднее, но оплата труда однозначно стоит потраченных усилий.

В Украине более востребованными становятся мультифункциональные работники по обслуживанию домов – слесарь, сантехник и электрик в одном лице, так же есть запрос на управляющих ОСМД. Очень нужны швеи, электрогазосварщики. И все эти профессии можно бесплатно освоить в ЦПТО менее чем за 6 месяцев, - рассказывает исполняющий обязанности Главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.