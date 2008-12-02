В СБУ состоялся показ фильма «Голод»

В Центре культуры и искусств Службы безопасности Украины в рамках государственных мероприятий чествования памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине состоялся показ фильма литовского режиссера Римаса БРУЖАСА «Голод».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

45-минутная документальная лента основывается на архивных материалах, заключениях ученых, историков и свидетельствах очевидцев. Основу фильма составили документы из Отраслевого государственного архива СБУ. Фильм снимался в сентябре 2008 года в Киеве, Харькове, Виннице, Бердичеве и других местах Украины, которые пострадали от Голодомора в 1932-1933 годах.

На премьерном показе в Украине присутствовали главы и представители дипломатических миссий: Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Болгарии, Молдовы, Казахстана, России, Азербайджана, руководство и сотрудники СБУ, курсанты Национальной академии СБУ, представители общественных организаций, журналисты.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Украине Альгирдас КУМЖА: «Мы и сегодня очень мало знаем о Голодоморе в Украине. Этот год стал переломным в вопросе международного признания Голодомора геноцидом против украинского народа. Одним из государств, признавших это преступление геноцидом, является Литва, страна, народ которой тоже прошел через ужасные жернова сталинских репрессий. Массовые депортации, заключения и казни - эти способы усмирения национального духа были апробированы на украинских землях в 1920-1930-е годы и перенесены сталинским режимом в Литву в 1940-1950-х, поэтому литовцы, как никто другой понимают боль украинского народа».

Обращаясь к аудитории в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Тоталитарный режим не сломал украинцев, литовцев, другие народы, которые должны были переплавиться в единый советский. Наши народы выстояли, победили и возродили свою независимость. Потому мы обязаны плодотворно сотрудничать между нашими государствами. Обязаны, чтобы не стерлась память об ужасном прошлом, через которое мы прошли, обязаны, чтобы не исчезла вера в большое будущее наших народов».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что СБУ и в дальнейшем будет продолжать работу, направленную на рассекречивание и предание огласке документов советских спецслужб, и в этом будет очень полезным опыт литовских коллег, которые уже раскрыли для общественности все архивы тоталитарного прошлого.