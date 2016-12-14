Подозреваемый в сотрудничестве с "ДНР" Безъязыков исчез из больницы - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда в 9-ю киевскую больницу, куда госпитализировали из зала суда Безъязыков, приехала его жена Маргарита вместе с адвокатом, им сообщили, что неизвестные забрали подозреваемого. Потом выяснилось, что эти люди были одеты в форму СБУ.

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Жена вместе с адвокатом вызвали полицию, чтобы зафиксировать похищение человека из больницы.

Пока на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, адвокату Безъязыкова стало известно, что разведчика забрали из соображений безопасности, и завтра утром он будет в зале суда.

Когда же его искала жена, он давал интервью одному из украинских каналов. Журналистам он рассказал, что в больнице не подтвердили проблемы с желчным пузырем, поэтому в среду утром он будет участвовать в суде.

Ранее УНИАН сообщал, что полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с "ДНР", из зала Шевченковского райсуда Киева увезли в больницу. Судебное заседание по избранию Безъязыкову меры пресечения перенесли на неопределенный срок.