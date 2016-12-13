СБУ раскрыла детали спецоперации по разоблачению украинского офицера-предателя, освобожденного из плена "ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«Мы долгое время занимались сбором доказательств, чтобы не делать поспешных выводов по этому делу, и имеющиеся материалы по делу дают нам основания теперь говорить открыто, прямо, твердо, что Безъязыков действительно работал и выполнял задания российских спецслужб», – сказал он.

По словам Ткачука, согласно показаниям свидетелей, предатель получил военную форму российского образца, табельное оружие, служебное удостоверение, зарплату и автомобиль с водителем.

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Также Ткачук сообщил, что Безъязыков неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Ранее СМИ сообщали, что военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

Учора #СБУ завершила багатоходову спецоперацію з «виведення на чисту воду» офіцера-зрадника — СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.

Зрадник у званні полковника співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам — СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.