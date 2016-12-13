СБУ раскрыла детали спецоперации по разоблачению украинского офицера-предателя, освобожденного из плена "ДНР"
Служба безопасности Украины провела многоходовую спецоперацию, в результате которой задержала полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
«Мы долгое время занимались сбором доказательств, чтобы не делать поспешных выводов по этому делу, и имеющиеся материалы по делу дают нам основания теперь говорить открыто, прямо, твердо, что Безъязыков действительно работал и выполнял задания российских спецслужб», – сказал он.
По словам Ткачука, согласно показаниям свидетелей, предатель получил военную форму российского образца, табельное оружие, служебное удостоверение, зарплату и автомобиль с водителем.
Читайте такжеДва года в неволе: полковник Безъязыков рассказал Порошенко о том, как попал в плен
Также Ткачук сообщил, что Безъязыков неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.
Ранее СМИ сообщали, что военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».
Учора #СБУ завершила багатоходову спецоперацію з «виведення на чисту воду» офіцера-зрадника— СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.
Зрадник у званні полковника співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам— СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.
За показами свідків, зрадник отримав військову форму російського зразка, табельну зброю, службове посвідчення, зарплату та авто із шофером— СБ України (@ServiceSsu) 13 грудня 2016 р.