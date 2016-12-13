СБУ раскрыла детали спецоперации по разоблачению украинского офицера-предателя, освобожденного из плена "ДНР"

11:31, 13 декабря 2016
Общество
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Служба безопасности Украины провела многоходовую спецоперацию, в результате которой задержала полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

СБУ разоблачила украинского офицера в измене / apostrophe.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

«Мы долгое время занимались сбором доказательств, чтобы не делать поспешных выводов по этому делу, и имеющиеся материалы по делу дают нам основания теперь говорить открыто, прямо, твердо, что Безъязыков действительно работал и выполнял задания российских спецслужб», – сказал он.

По словам Ткачука, согласно показаниям свидетелей, предатель получил военную форму российского образца, табельное оружие, служебное удостоверение, зарплату и автомобиль с водителем.

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Также Ткачук сообщил, что Безъязыков неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Ранее СМИ сообщали, что военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

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Теги: #ВСУ#СБУ#задержание#офицер