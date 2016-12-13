СМИ сообщили о задержании освобожденного из плена "ДНР" полковника ВСУ

Об этом сообщила жена полковника Маргарита Кушнирова, передает Громадське.

По ее словам, за Безъязиковым пришли четверо человек в гражданской одежде, показали ордер на обыск, в котором значилось, что Иван Безъязыков подозревается в сотрудничестве с боевиками «ДНР».

«Находясь в плену незаконного формирования самоназваного «разведывательно управления ДНР», вступил в указанное формирование и исполнял обязанности заместителя начальника первого отдела агентурной разведки», — говорилось в ордере.

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Из дома Безъязыкова изъяли технику: компьютеры, планшеты, карты памяти, фотоаппараты и мобильные телефоны.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, где ему предоставлено государственного адвоката.

13 декабря состоится суд относительно избрания меры пресечения. Сейчас его задержали на 72 часа.

Жена Безъязыкова убеждена, что ее муж не виноват.

«Да, ему предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился. Об этом знали все, он рассказал, когда вышел из плена», — сказала она.

Как сообщал УНИАН, 5 июля был освобожден полковник Вооруженных сил Украины Безъязиков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.