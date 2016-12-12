В правительстве пообещали помочь пострадавшим от обрушения общежития в Чернигове

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что разговаривал с председателем ОГА Валерием Куличем, который сейчас находится на месте разрушения. По информации на этот момент, в результате разрушений пострадали семеро жителей. Спасатели продолжают работы по разбору завалов. Надеюсь, что мы не будем иметь печальных новостей», - написал премьер.

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Он выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы оказать им необходимую помощь», - заверил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове сегодня ориентировочно в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.

По данным ГСЧС, причиной обвала стал взрыв, без последующего горения в комнате на четвертом этаже. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения наружной стены с фасадной стороны.

Сообщалось, что ориентировочно два человека находились под завалами, один из которых подавал признаки жизни.

Позже спасатели из-под завалов достали 17-летнего подростка.

Новых данных о пострадавших пока не поступало.

В настоящее время к аварийно-спасательным работам привлечено 40 человек личного состава и 11 единиц техники от ГСЧС.