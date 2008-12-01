В Одессе открылся Армянский культурный центр

Торжественное открытие крупнейшего в Восточной Европе Армянского культурного центра состоялось в воскресенье на Гагаринском плато в Одессе, где в начале 90-х годов армянская община города возвела армянский храм Святого Георгия Просветителя.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия 3–этажного комплекса общей площадью в 4 тыс. кв. м приняли участие министры культуры и туризма Украины и Армении Василий ВОВКУН и Асмик ПОГОСЯН, экс-председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Украине Армен ХАЧАТРЯН, представители Союза армян Украины и других национально-культурных обществ Одессы.

Министры подписали договор о сотрудничестве в сфере культуры между двумя странами на 4 года.

Построенный в течение 2005-2008 годов Армянский культурный центр, которому присвоено имя известного в Одессе ученого Левона Калустянца, включает кинозал, концертный зал на 420 мест с амфитеатром, школу, спортивный зал, столовую и ресторан армянской кухни. В здании также разместятся художественный, музыкальный и ремесленный классы по обучению гончарному делу, ковроткачеству и другим национальным ремеслам.

Напомним, Армянская община Одессы насчитывает около 25 тысяч человек.