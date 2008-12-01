Нафтогаз из-за долгов может ограничить газоснабжение Днепропетровщины

С 1 декабря НАК «Нафтогаз Украины» через задолженность может ограничить газоснабжение крупных городов Днепропетровщины – Днепропетровска, Днепродзержинска, Павлограда и Кривого Рога. Об этом сообщил начальник областного управления ЖКХ Александр ТАСЛИЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам чиновника, предупреждение об ограничении подачи газа с 1 декабря в случае неполных текущих расчетов поступило руководителям отмеченных городов от НАК «Нафтогаз Украины».

По состоянию на 21 ноября, предприятия теплокомунэнерго Днепропетровской области употребили природного газа на 42,1 млн. грн, оплата составила 41 млн. грн.