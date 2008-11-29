В cевастопольском кинотеатре впервые проведена католическая служба

В Севастопольском кинотеатре «Дружба», где до войны размещался католический храм, сегодня впервые проведена церковная служба - в честь священномученика Климента Римского.

Как передает корреспондент УНИАН, литургию при полностью заполненном кинозале отслужили папский нунций (посол Ватикана) архиепископ Иван ЮРКОВИЧ, правящий епископ Одесско-Симферопольской епархии владыка Бронислав БЕРНАЦКИЙ, настоятель Римско-католической религиозной общины священномученика Климента Римского отец Юрий ЗИМИНСКИЙ вместе c крымским католическим духовенством.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Римско-католической религиозной общины священномученика Климента Римского Татьяна РИХТУН, служба проведена по согласованию с Севастопольской горгосадминистрацией. По ее информации, около 10 лет назад в кинотеатре один раз была проведена церковная служба, но не при таком количестве верующих и не при таком представительстве католических священников.

Т.РИХТУН добавила, что в 2011 году исполняется 100 лет севастопольскому католическому храму (храм строился в 1905-1911 годы). Собор, выдержанный в стиле неоготики, функционировал до декабря 1936 года. В период Великой Отечественной войны здание костела было несколько разрушено. С 1960 года в здании функционирует кинотеатр.

Римо-католический приход в Севастополе насчитывает около 800 верующих.