В НАБУ озвучили "количественный и качественный состав" фигурантов их расследований

13:06, 08 декабря 2016
Общество
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В расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины фигурируют 15 высокопоставленных должностных лиц, 39 судей, 25 прокуроров и 62 топ-менеджера государственных предприятий.

Станом на 1 грудня 2016 року в провадженні перебувають 256 кримінальних справ / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на совместном брифинге с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким в Киеве.

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«Всего по состоянию на 1 декабря 2016 года в производстве находятся 256 уголовных дел, сообщено о подозрении 121 лицу, составлены обвинительные акты в отношении 63 человек и 44 уголовных производства направлено в суд», - заявил Сытник.

«В расследованиях фигурируют 15 высокопоставленных должностных лиц, 39 судей, 25 прокуроров, 62 топ-менеджера государственных предприятий», - добавил он.

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