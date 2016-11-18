НАБУ открыло первые уголовные производства по результатам проверок е-деклараций чиновников

Как сообщила сегодня пресс-служба НАБУ, производство было открыто 17 ноября по ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины, два из которых – в отношении народных депутатов, одно – в отношении представителя судебной ветви власти.

Производства по фактам незаконного обогащения открыты по результатам рассмотрения обращений нардепов и соответствующих информационно-аналитических проверок, проведенных с привлечением управления аналитики и обработки информации НАБУ.

Читайте такжеСМИ назвали имена нардепов, которых привлекут к ответственности за сокрытие в е-декларациях

«Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для быстрого, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств совершения уголовных правонарушений», – сообщают в НАБУ.

Напоминаем, что 30 октября истек срок подачи е-деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления (государственные служащие категории «А» и «Б»).

Согласно ст. 48 закона «О предотвращении коррупции», контроль и проверку е-деклараций осуществляет НАПК. В частности, НАПК осуществляет контроль о своевременности представления, правильности и полноты заполнения, а также логический и арифметический контроль. Кроме того, НАПК проводит полную проверку деклараций в случаях, определенных ст. 50 этого закона, которая заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

Вместе с тем частью 5 статьи 216 Уголовного процессуального кодекса подследственность уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины, в случае их совершения высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, возлагается на детективов НАБУ.

В случае поступления в НАБУ заявлений и сообщений, которые содержат достаточные данные о совершении уголовных правонарушений, соответствующие сведения вносятся в Единый реестр досудебных расследований.