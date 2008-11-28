В Украине издадут 15-томную «Історію українського народу»

В течение трех-четырех лет академические учреждения Украины должны издать ряд фундаментальных научных трудов, сообщает еженедельник „Комментарии”.

Это, в частности, 15-томная «Історія українського народу», 30-томная «Українська універсальна енциклопедія», «Філософська енциклопедія» в шести томах, трехтомники «Енциклопедія міжнародного права» и «Енциклопедія освіти». На их подготовку и выпуск в плане предусмотрено три-четыре года.

Издание энциклопедий включено в план безотлагательных мер по развитию гуманитарных наук в Украине, проект которого опубликовало Министерство образования и науки Украины. Принять такие меры от Кабмина потребовал Президент в своем указе «О дополнительных мерах по обеспечению развития научной сферы», изданном 16 мая с.г.

При этом, отмечает еженедельник, на выполнение таких колоссальных проектов нашим академическим учреждениям никогда не хватало не только финансовых, но и человеческих ресурсов, способных выполнить работу на должном уровне. Ведь до сих пор не завершено издание ряда фундаментальных трудов, начатых еще в советское время: «Етимологічного словника української мови», «Української літературної енциклопедії» и др.

Кроме издательских, план содержит еще и ряд крупных строительных проектов, пишут „Комментарии”. Это, в частности, строительство новых помещений для Национальной библиотеки им. В. И. Вернадского, Государственной научно-педагогической библиотеки им. В. Сухомлинского АПН Украины, книгохранилищ для Национальной библиотеки им. В. Стефаника во Львове, Крымского филиала Института археологии НАН Украины в Симферополе, а также Шевченковского дома в Киеве.