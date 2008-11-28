ГАИ предупредила «добрых людей»: два месяца подождут, и начнут гонять

До конца февраля 2009 года сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать водителей к ответственности за отсутствие технических талонов о прохождении технического осмотра автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ, отвечая на вопрос журналистов.

«До конца февраля мы не будем за это наказывать, будем предупреждать: люди добрые, придите и получите», - сказал он, отметив, что техосмотр автомобиля стоит около 160 грн.

«Думаю, люди не особо финансово пострадают, но будет предупреждена возможность мошенничества с автомобилем», - сказал С.КОЛОМИЕЦ.