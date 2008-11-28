Реконструкцию НСК «Олимпийский» отдали Киевгорстрою

НСК «Олимпийский» и холдинговая компания «Киевгорстрой» подписали соглашение о проведении строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали и.о. гендиректора НСК «Олимпийский» Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ и председатель правления – президент «Киевгорстроя» Петр ШИЛЮК.

По словам министра молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, решение об определении «Киевгорстроя» генподрядчиком реконструкции НСК было принято в результате консультаций, проведенных в правительстве с руководителями крупнейших строительных компаний Украины.

«Уверен, что мощности «Киевгорстроя» вместе с другими украинскими строительными компаниями позволят в определенные сроки представить обновленный суперсовременный стадион», - сказал министр.

Он также обратил внимание, что реконструкцию будут проводить именно украинские строительные организации.

Отвечая на вопрос о количестве субподрядчиков, министр сообщил, что на демонтажных работах было 12 таких компаний, и выразил убеждение, что при проведении строительных работ их будет значительно больше.

Также Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что к реконструкции будет привлечена зарубежная компания консультанта, которая будет следить за соблюдением требований и норм УЕФА при строительстве стадиона.

Со своей стороны, П.ШИЛЮК поблагодарил правительство за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для успешной реконструкции «Олимпийского».

«Мы способны выполнить реконструкцию, разработать проект, провести его утверждение и реализовать», - сказал он.

Непосредственно строительные работы начнутся 1 декабря, а их завершение запланировано в декабре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн. и разрешил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить генподрядчика строительных работ по процедуре одного участника.