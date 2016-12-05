Украинских заложников могут освободить до Нового года или Рождества – Тандит

Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает ЛІГА.net.

"Мы надеемся, что до Нового года будут освобождены наши заложники. Мы уверены, что Российская Федерация, которая позиционирует себя как правовое государство, сделает все для того, чтобы к Рождеству были освобождены наши заложники. Мы готовы в любой момент забрать наших ребят. Сделаем все, чтобы провести эту операцию", - сказал Тандит, добавив, что сейчас в ОРДЛО официально находится 108 украинских заложников, однако боевики подтверждают только 50 человек.

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При этом, по словам Тандита, на всеукраинском выездном заседании Совета церквей председатель СБУ Василий Грицак обратился к митрополита Августина, который представляет Украинскую православную церковь Московского патриархата, по привлечению церкви к освобождению заложников.

"Если мы сможем хотя бы одного человека освободить, то это будет большая победа. Большое значение для процесса освобождения заложников в данном случае имеют наши западные партнеры, европейские и США, они нам помогают в этом вопросе", - подчеркнул Тандит.

Напомним, на следующей встрече контактной группы и всех четырех подгрупп , которые пройдут в Минске 7 декабря будет подниматься вопрос освобождения украинских заложников до новогодних праздников. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что этот вопрос на встрече 7 декабря станет приоритетным.

«Считаем, что вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам должно стать ключевой задачей для минских групп. Л. Кучма еще раз подчеркнул, что по инициативе украинской стороны вопрос освобождения заложников будет заслушан на ТКГ 7 декабря как приоритетное», - сообщила она.