СБУ: В заложниках у боевиков на Донбассе остаются 108 человек, 495 считаются пропавшими без вести

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"По состоянию на 22 ноября в заложниках у незаконных вооруженных формирований находятся 108 человек (из них военнослужащих и работников правоохранительных органов - 61), числятся пропавшими без вести 495 человек (из них военнослужащих и работников правоохранительных органов - 135)", - сообщили в силовом ведомстве со ссылкой на данные Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения пропавших без вести в районе проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеОсвобожденный из плена Жемчугов: Возмущает, когда боевики "разводят" Украину при обмене заложниками

В пресс-центре также проинформировали, что глава СБУ Василий Грицак поручил региональным органам безопасности обеспечить, во взаимодействии с местными органами исполнительной власти и самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, а также отдельными гражданами (по их согласию), предоставление необходимой психологической, медицинской, правовой помощи родным и близким заложников и пропавших без вести в районе АТО.

В настоящее время органы местной власти и самоуправления по инициативе СБУ прорабатывают возможность выделения ко Дню Вооруженных сил Украины адресной материальной помощи семьям военнослужащих из числа заложников и пропавших без вести в районе проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, на следующем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе планируется заслушать информацию Виктора Медведчука и представителей террористов об освобождении незаконно удерживаемых лиц.