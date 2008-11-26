На Прикарпатье начнется строительство 5 ГЭС

На Прикарпатье в 2009 году намерены начать строительство 5 гидроэлектростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор «Галичинаэнергоинвест» Богдан ЯКОВИШИН.

По его словам, строительство будут осуществлять швейцарская компания Alter Energy Group совместно с компанией "Галичинаэнергоинвест». Стоимость проектно-поисковых работ составляет 91 млн. евро.

Он сообщил, что две гидроэлектростанции мощностью 40 и 20 мВт будут построены на Днестре, 3 ГЭС по 5 мВт построят на реках Прут и Лимница.

По его мнению, если ничего не изменится, то строительство ГЭС начнут постепенно с середины следующего года. На строительство каждой ГЭС необходимо не менее двух лет. Во время строительства этих комплексов будут учитывать необходимые противопаводковые меры, в частности берегоукрепление, что очень важно для Прикарпатья, подчеркнул Б.ЯКОВИШИН.