Газпром: у Киева есть только один шанс избежать цены на газ выше $400

Российский «Газпром» пообещал «приложить все усилия», чтобы не допустить отключения газа Украине как крайней меры борьбы с неплатежами, но при этом назвал погашение долга единственным шансом избежать роста цен выше 400 долл. за тыс. куб. м с 2009 года.

Об этом заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ в ходе телефонной конференции в среду, передает Reuters.

По его словам, долг формируется из примерно 430 млн. долл. за поставки в сентябре, около 800 млн. долл. - в октябре, штрафа за несвоевременную оплату порядка 340 млн. долл. и текущей задолженности за поставки в ноябре - около 840 млн. долл.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что одним из условий подписанного в октябре Меморандума является погашение долга, иначе уже с 1 января 2009 года Украина начнет получать газ по рыночным ценам.

«В случае, если мы переходим на рыночные цены... уже с 1 января, то цена может составить выше 400 долл. за тыс. куб. м, о чем мы предупреждали. Рыночную цену определяет выполнение меморандума или нет», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По словам С.КУПРИЯНОВА, стороны постараются учесть опыт предыдущих лет и «приложить все усилия», чтобы отключения газа не произошло. Два года назад из-за несогласованной цены поставки на следующий год «Газпром» ограничил подачу газа Украине.

С.КУПРИЯНОВ сказал, что «автоматического» перехода на 400 долл. за тыс. куб. м с 2009 года не получится, так как «ценовые параметры подлежат переговорам каждый год», однако «Газпром» хочет заключить с Украиной договор о долгосрочных поставках газа, чтобы не решать болезненный вопрос каждый год.

По его словам, «наши коллеги в Украине очень ограничены» в планировании своей деятельности на длительный срок.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что с рядом стран бывшего СССР - странами Балтии, Арменией, Белоруссией - удалось перейти на «если не долгосрочные, то среднесрочные» контракты на поставку газа.

Напомним, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил «Газпрому» взыскать с Украины 2,4 млрд. долл. долга за газ. Погашение долга стало одним из условий меморандума о переходе на прямые поставки газа и постепенный, в течение трех лет, переход на рыночное ценообразование.

25 ноября «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» договорились, что к 1 декабря «Нафтогаз» погасит долг за газ, поставленный в сентябре, и часть долга за октябрь, после чего стороны смогут продолжить переговоры о реализации октябрьского меморандума.

Ранее «Газпром» обещал поставить в Украину в 2009 году не менее 55 млрд. куб. м газа, при этом основной объем приходится на закупки из Средней Азии. С ними монополия договорилась перейти на расчеты при закупке на рыночных основаниях с 2009 года, однако пока не называла цифр. Газ в Украину поставляет трейдер РосУкрЭнерго. В 2008 году Украина покупает газ по 179,5 долл. за тыс. куб. м.