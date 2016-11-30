Во Львове экс-депутат райсовета отсудил у активиста 5 тысяч гривень за пост в соцсети

Апелляционный суд Львовской области частично удовлетворил иск Бабия к руководителю организации «Общественный контроль Яворивщины» Юрию Кенцалу, обязав активиста возместить моральную компенсацию, сообщает Zaxid.net.

Как говорится в решении Апелляционного суда Львовской области, свой иск Григорий Бабий подал еще в июне 2015 года, – после того, как на странице «Общественного контроля Яворивщины» появилось сообщение с информацией о лечении тогда еще депутата райсовета Бабия.

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На судебном заседании сам Бабий заявил, что в мае 2015 года после того, как его облили зеленкой, он лечился в офтальмологическом отделении местной больницы. «При его отсутствии, нарушая режим работы больницы, в офтальмологическое отделение зашел ответчик и мошенническим способом, используя средства слежки и тайной видеосъемки, пользуясь неопытностью дежурной медсестры, незаконно снял и позже обнародовал информацию, которая содержались в его медицинских документах, в частности в истории болезни», – приводятся в решении Апелляционного суда слова Бабия.

Во время судебного заседания он заявил, что публикация данных из истории болезни нарушила его конституционные права, за что у него «произошли нервные срывы, нарушился сон, испортились отношения с окружающими людьми». Из-за этого он потратил на лечение 900 грн, а причиненный моральный вред оценил в 15 тысяч гривень.

Интересно, что Яворовский райсуд в августе 2016 г. отказался удовлетворять иск Григория Бабия, поскольку тот не предоставил фактов причинения морального вреда. Зато Апелляционный суд Львовской области частично удовлетворил иск экс-депутата, обязав Кенцала вместо 15 тыс. грн выплатить 5 тыс. грн.

Конфликты между Кенцалом и Бабием возникали и раньше. В январе 2015 года Бабий и еще несколько депутатов Яворивского райсовета выгоняли Кенцала с заседания депутатской комиссии, угрожая убийством.