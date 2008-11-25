Должников по счетам за ЖКГ сделают невыездными?

Жители Харькова - должники коммунального предприятия «ВТС «Вода» уже сегодня не смогут выехать за границу.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя генерального директора по правовым вопросам КП «ВТС «Вода» Ларису ПЛЕШКОВУ.

«На данное время по большому количеству решений суда, которые не выполняются, мы инициировали, а государственные исполнительные службы подготовили и направили в суды представление о запрещении выезда за границу лиц, которые не выполняют своих обязательств перед государством, в данном случае не выполняют решение суда о взыскании задолженности за предоставленные услуги водоснабжения. В настоящее время 6 таких представлений находятся в судах, и по одному из них уже вынесено решение о запрещении выезда за границу до выполнения решения о погашении задолженности в полном объеме», - сообщила Л.ПЛЕШКОВА.

Она подчеркнула, что в данном случае законодательством не установлена зависимость между правом подачи в суд и величиной долга. В конкретном случае речь шла о сумме около 1,5 тыс. грн.

«Кроме того, - сообщила Л.ПЛЕШКОВА, - одним из средств обеспечения решения суда является запрет на отчуждение квартир. Эта информация об ограничении права собственности на имущество вносится в реестр недвижимости, и когда человек выразит желание провести какие-либо действия со своим имуществом, например, продать, подарить квартиру, то нахождение ее в этом реестре ограничивает права ее владельца».