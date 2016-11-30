У боевиков "радостное событие": известный украинофоб Охлобыстин получил "паспорт ДНР" (фото, видео)

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко вручил "паспорт" так называемой ДНР российскому актеру, известному своей украинофобской позицией, Ивану Охлобыстину.

"У нас радостное событие", - цитирует слова Захарченко во время вручения "паспорта" Охлобыстину сепаратистский ресурс. Читайте такжеМинкультуры обнародовало список артистов, угрожающих нацбезопасности Украины Как известно, Охлобыстин находится в списке "деятелей культуры" России, которым запрещен въезд в Украину.

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