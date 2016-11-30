У боевиков "радостное событие": известный украинофоб Охлобыстин получил "паспорт ДНР" (фото, видео)
12:13, 30 ноября 2016Общество
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Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко вручил "паспорт" так называемой ДНР российскому актеру, известному своей украинофобской позицией, Ивану Охлобыстину.
Охлобыстин с "паспортом ДНР" / Сепаратистский ресурс
"У нас радостное событие", - цитирует слова Захарченко во время вручения "паспорта" Охлобыстину сепаратистский ресурс.
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Как известно, Охлобыстин находится в списке "деятелей культуры" России, которым запрещен въезд в Украину.
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