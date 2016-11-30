Известный украинофоб Охлобыстин попросил "гражданство ДНР" – СМИ

09:05, 30 ноября 2016
Политика
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Прокремлевский актер и режиссер Иван Охлобыстин попросил "гражданство ДНР".

Охлобыстин / Фото: УНИАН

Иван Охлобыстин якобы прямо на сцене в Ростове написал заявление на имя главаря террористической группировки "ДНР" о предоставлении ему "гражданства ДНР". Об этом пишет российское агентство РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы "главы ДНР".

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"Иван Охлобыстин в Ростове, находясь прямо на сцене, написал заявление на имя Александра Владимировича Захарченко о предоставлении ему гражданства ДНР", — заявил собеседник агентства.

Как известно, Охлобыстин находится в списке "деятелей культуры" России, которым запрещен въезд в Украину.

Отметим, ранее Владимир Путин подарил российское гражданство поддерживающему оккупацию Крыма актеру Стивену Сигалу.

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