Ехануров думает, что в Украине уже «косят» не от армии, а от кризиса

В условиях финансового кризиса Вооруженные Силы Украины становятся центром стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ по результатам итогового расширенного заседания коллегии Министерства обороны Украины, которое проходит сегодня в Киеве.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил необходимость в условиях финансового кризиса приложить максимум усилий для защиты государственного оборонного заказа и военного бюджета на следующий год.

Он объяснил, что в этом году Вооруженные силы будут фактически профинансированы на 9,4 млрд. грн., что в условиях инфляции является меньше по объему, чем в 2007 году.

«Надеюсь, что наши правительственные чиновники и парламентарии с пониманием отнесутся к вопросу безопасности государства», - отметил министр обороны, учитывая перспективы принятия закона о государственном бюджете на следующий год.

В то же время Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что, несмотря на осложнение экономической ситуации в государстве, Минобороны пока удается сохранять рабочие места на своих предприятиях.

Он также отметил, что во время осеннего призыва военному ведомству относительно легко удалось набрать юношей на срочную службу в армию, и, таким образом, завершить этот призыв на две недели раньше.

В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ предположил, что это может быть результатом финансового кризиса, ведь молодые люди пребыванием в армии пытаются его пережить.

«Очень хочу, чтобы кризис был за пределами Вооруженных сил, и мы будем делать все возможное, чтобы избежать его последствий», - подчеркнул министр обороны.