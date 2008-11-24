Взрыв на шахте «Западная»: в стволе могли находиться 5 человек

В Луганской области во время несанкционированной добычи угля и металлолома в законсервированной шахте произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 23 ноября В Луганской области в селе Трубное города Вахрушево в законсервированном стволе бывшей шахты „Западная” (шахтоуправление „Алмазная”) во время несанкционированной добычи угля и металлолома произошел взрыв с последующим горением.

По предварительной информации, в стволе шахты могли находиться 5 человек.

Правоохранительными органами проводится расследование.

Поисково-спасательные работы вели подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.