Взрыв на шахте «Западная»: в стволе могли находиться 5 человек
11:02, 24 ноября 2008Общество
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Несанкционированная добыча угля
В Луганской области во время несанкционированной добычи угля и металлолома в законсервированной шахте произошел взрыв.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 23 ноября В Луганской области в селе Трубное города Вахрушево в законсервированном стволе бывшей шахты „Западная” (шахтоуправление „Алмазная”) во время несанкционированной добычи угля и металлолома произошел взрыв с последующим горением.
По предварительной информации, в стволе шахты могли находиться 5 человек.
Правоохранительными органами проводится расследование.
Поисково-спасательные работы вели подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.
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