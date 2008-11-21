Черномырдин считает перспективным самолет Ан-70

Проект создания военно-транспортного самолета Ан-70 Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает перспективным.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил, что стоял у истоков подписания соглашения о совместном выпуске этого транспортного самолета. «У нас было много споров по Ан-70. Пришли к выводу, что нужная машина»,- подчеркнул посол РФ.

По его словам, в украинских авиаконструкторов есть много наработок, каких никто не имеет. То, что делают украинские КБ и российские сборочные авиапредприятия нужно для обеих сторон, указал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

«Убежден, что Ан-70 будет выпускаться», - подытожил он.

Справка УНИАН. Оперативно-тактический военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70 Украина и Россия создают на основании межправительственных соглашений от 1993 года и 1999 года. Госзаказчиками самолета выступают министерства обороны двух стран. Головной разработчик - АНТК имени Антонова (Киев). Сделано несколько машин, которые прошли ряд летных испытаний. Самолет в серию еще не запущен.

В последнее время руководство ВВС РФ неоднократно заявляло о бесперспективности Ан-70, связывая будущее военно-транспортной авиации с Ил-76.