Погода на выходные: дождь, снег, метели

В выходные, 22-23 ноября, на всей территории Украины ожидается осложнение погодных условий: осадки в виде дождя с переходом в снег, местами сильные осадки, метели.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 22 ноября ожидается ухудшение погодных условий: дождь, в западных, северных и местами в центральных областях с переходом в мокрый снег, ночью в прикарпатских областях сильные осадки (в Карпатах очень сильный снег, метели), днем в центральной и южной части местами сильные дожди. Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Крыму, Приазовье, а днем и в восточных областях 25-30 м/с.

Температура в западных областях на протяжении суток будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах - до 6° мороза; в большинстве северных областей ночью около 0°, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью – 3-8° тепла, днем 7-12°, в Приазовье и на востоке - до 15°; в Крыму ночью - 6-11°, днем - 12-17°.

23-24 ноября в западных областях будет небольшой снег (23 ноября в Карпатах умеренный снег, местами метели); температура ночью - 3-8° мороза, днем - около 0°; в Карпатах ночью - 7-12° мороза, днем - 2-7° мороза.

На остальной территории в воскресенье, 23 ноября, сложные погодные условия: снег, мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, в восточных, южных областях и в Крыму сильный дождь с переходом в мокрый снег.

В понедельник, 24 ноября, прекращение осадков, лишь в восточных областях, в Крыму и Приазовье небольшой снег, на юге Крыма - с дождем. Снижение температуры ночью - до 2-7° мороза, днем до 2° тепла - 3° мороза; в южной и восточной части температура 23 ноября ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Крыму до 16° тепла, 24 ноября ночью 0-5° мороза, днем 1-7° тепла.

23-24 ноября в Украине, кроме крайнего юга, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, 23 ноября в Украине, ночью 24 ноября в восточной и южной части порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

25-26 ноября временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на юге дождь (лишь ночью 25 ноября в восточной части без существенных осадков). Температура ночью - 1-7° мороза, днем - от 2° мороза до 4° тепла; в южной части ночью - от 3° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла, в Крыму - 9-14° (26 ноября ночью в южной, на протяжении суток в восточной части страны повышение температуры на 2-4°).

22 ноября в Киеве и области также ожидается ухудшение погодных условий: дождь с переходом в снег. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

23 ноября сложные погодные условия: снег и мокрый снег (ночью и утром сильный), местами налипание мокрого снега; 24 ноября прекращение осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, 23 ноября местами порывы 15-20 м/с. Снижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 2° тепла - 3° мороза.

25 ноября умеренные, 26 ноября небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.