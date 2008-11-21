Центробанк Швейцарии рекордно снизил базовую ставку

Национальный банк Швейцарии (SNB) неожиданно понизил базовую ставку до одного процента, сообщает Bloomberg. Сокращение ставки на процентный пункт стало рекордным в истории швейцарского ЦБ.

Этот шаг швейцарские банкиры объяснили необходимостью поддерживать достаточный объем франков на валютном рынке и внутри страны. Кроме того, инфляция существенно понизилась, что дало возможность банку проводить более мягкую монетарную политику. SNB снизил ставку уже в третий раз с начала октября.

В октябре сразу несколько центральных банков крупнейших государств мира, от США до Китая, синхронно понизили базовые ставки на 0,5 процентных пункта. Позднее Банк Англии принял решение сократить ставку еще на полтора процентных пункта.

В условиях текущего экономического спада, сопряженного с "замораживанием" кредитных рынков, Центробанки стараются держать ставки близко к минимальным значением.

Лента.ру