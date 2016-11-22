Шины, столкновения и погромы: как в Киеве отметили годовщину Революции достоинства (фото, видео)
Шины, столкновения и погромы - именно так закончился в Киеве день третьей годовщины начала Революции достоинства.
На Майдане Незалежности акции прошли относительно спокойно. Основные события развернулись на площади Льва Толстого. Там митингующие разбили два офиса, говорится в сюжете программы ТСН.
19:00 понедельника, 21 ноября. Активисты "Правого сектора", ОУН Коханивского и Автомайдана пытаются пронести с Европейской площади на Майдан заранее подвезенные шины. На пути им становится полиция. Возникает потасовка. Несколько шин митингующим к Стеле Независимости таки удается пронести и поджечь.
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Затем большая группа людей направляется в сторону площади Льва Тольстого. Здесь они выплеснули гнев на двух офисах. Один – это помещение движения "Украинский выбор", его лидер – кум Путина и переговорщик в Минском процессе Виктор Медведчук. Второй – "Сбербанк России".
Все, что происходило вечером в центре Киева, транслировал российский пропангандиський канал Life.ru (бывший LifeNews). Участники акции уверяют, что их гнев – честный, а не для картинки.
"В мирное время, понятно, что громить здания – это не очень хорошо. Но когда идет война, когда на территории Украины действуют абсолютно оккупационные деятели и организации, структуры, то что еще людям остается делать", – говорит один из участников акции.
Задержанных, заявляют в полиции, нет. 10 человек пострадали во время ночной акции. Медики говорят, к ним обращались в основном с ушибами и отравлениями дымом. Одну девушку, которая упала с парапета, пришлось госпитализировать.
Затем акция памяти на Майдане Незалежности продолжилась. Уже мирно.