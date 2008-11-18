В ближайшие годы Западу не придется платить за газ в рублях

Газпром в ближайшем времени не планирует переходить на рубли при расчетах за экспортируемый в Западную Европу газ. Как сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, изменение уже заключенных с западноевропейскими потребителями экспортных контрактов потребует длительного времени. "Такие переговоры (об экспортных поставках) ведутся годами", - отметил он.

С.Куприянов добавил, что если со странами СНГ отношения Газпрома в газовой сфере пока только устанавливаются, то с европейскими партнерами холдинг "работает на протяжении десятилетий", часть заключенных экспортных контрактов выходят за горизонт 2030 г. Переход на рублевые расчеты "будет попыткой пересмотра существующего портфеля контрактов", которым Газпром "очень дорожит", подчеркнул С.Куприянов.

Он отметил, что перейти на рубли можно, например, с использованием биржевых технологий или при заключении дополнительных контрактов.

С.Куприянов напомнил, что в ближайшей перспективе Газпром планирует перейти на расчеты в рублях с Белоруссией.

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