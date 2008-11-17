В Украине начинается война с фаст-фудами

В Украине начинается глобальная кампания противодействия недобросовестной рекламе и продвижению нездоровой еды («джанк-фуд») в рамках проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения», который финансируется Европейским Союзом и Программой развития ООН.

Презентовал антифастфуд-кампанию сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Всемирной организации потребительских объединений (Consumers International) Бярне ПЕТЕРСЕН.

По его словам, сегодня сеть Сообщества потребителей охватила уже 220 членских организаций в 115 странах, в том числе это 30 правительственных организаций. Главной целью работы Сообщества он назвал формирование потребительского движения, которое будет в дальнейшем контролировать поведение компаний, которые производят и продвигают “мусорную” еду.

Особое внимание, по словам Б.ПЕТЕРСЕНА, уделяется сейчас противодействию употреблению нездоровой еды детьми и молодежью. Проект реализуется уже полтора года, и целевыми компаниями, с которыми проводится работа, сегодня являются, в частности, «Кока-Кола», «Пепси», «Нестле», «Макдональдс», «Келлогс». По словам Б.ПЕТЕРСЕНА, продукция, в частности, этих компаний является нездоровой для детей, но широко рекламируется с помощью мультипликационных героев, компьютерных игр, видеопродукции, спонсирования различных мероприятий и т.п. Он сообщил, что благодаря проекту, например, уже существует договоренность о сокращении такой рекламы во многих странах.

Как отметила доктор медицинских наук, представитель Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева Мария ГУЛИЧ, Сообщество потребителей в Украине только формируется, и только сейчас украинцы стали читать этикетки на товарах, чтобы узнать, из чего они изготовлены. Она отметила важность проекта, особенно это касается питания детей, поскольку именно в детстве формируются привычки в еде.

М.ГУЛИЧ обратила внимание, что так называемый фастфуд является технически обработанным и не содержит минеральных солей, витаминов и других полезных и нужных организму человека, особенно ребенка, элементов. М.ГУЛИЧ отметила пользу домашней еды и правильного режима питания.

По словам менеджера проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения» Клавдии МАКСИМЕНКО, в мире около 20 млн. детей еще до достижения школьного возраста уже страдают ожирением. “Это также следствие «быстрой еды», употребления нездоровой еды и избыточного употребления соли и сахара вместе с различными видами продуктов, которые продвигают для них как часть их жизни”, - отметила она.

К.МАКСИМЕНКО сообщила, что в рамках проекта - чтобы привлечь внимание к проблеме, “к тому, что веселье и игры, которые предлагаются вместе с нездоровой едой детям, в конечном итоге не принесут радости” - в крупных городах Украины будет организовано распространение социальной рекламы. Уже с декабря на улицах Киева и других крупных городов появятся биг-борды с креативными тематическими идеями. “Мы считаем, что это очень сильные образы, которые должны действительно заставить людей задуматься. Мы убеждены, что социальная реклама должна быть жесткой и должна привлекать внимание. Мы очень хотели бы объяснить, что эта еда экономит время сегодня, но будет стоить вам очень много времени завтра. Мы бы хотели, чтобы эта мысль была с людьми тогда, когда они принимают решение о питании своем и своих детей”, - заявила К.МАКСИМЕНКО.

Кроме того, по ее словам, в рамках проекта предусмотрено проведение круглых столов и других мероприятий.