Следком России "шьет" новое дело против украинских военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, «главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника силовых структур Украины Игоря Рицко и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)».

Утверждается, что Рицко вместе с другими, пока неустановленными сотрудниками силовых структур Украины, в мае 2015 года вовлек путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз несовершеннолетних жителей Ясиноватой в совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Также в СК РФ заявляют, что с мая 2015 по июнь 2016 года под общим руководством Рицко группа подростков в составе семи человек якобы осуществила 8 взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и военного назначения в Ясиноватой.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях. Все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовится ходатайство в суд об их задержании.

Подозрения выписаны, в частности, советнику президента РФ Сергею Глазьеву, министру обороны РФ Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову и другим.