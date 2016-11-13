ВОЗ предупредила об угрозе эпидемии кори в Украине

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в эфире UMN.

"Нам сказали в ВОЗ, что в следующем году будет корь, если не будем вакцинировать своих детей. А у Украины сейчас самый низкий уровень вакцинации в целом мире, включая Африку. Это - большая проблема. Раньше не было вакцин, но сейчас мы через государственные закупки привезли в Украину хорошие, качественные вакцины от ЮНИСЕФ и ПРООН", - сказала Супрун.

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Ранее британский профессор Дэвид Солсбери заявлял, что Украину может накрыть эпидемия коклюша и кори.

От туберкулеза привит лишь каждый десятый ребенок. От дифтерии, столбняка и коклюша вообще только 2 процента. Это самые низкие показатели в мире. Причина низкого уровня вакцинации: отказ родителей и отсутствие вакцин в течение нескольких лет.